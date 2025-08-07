Half miljoen Nederlanders maken deze dure en gevaarlijke 'bandenfout'

De zon schijnt, het asfalt is bloedheet… en toch rijdt een schokkend aantal Nederlanders nog steeds rond op winterbanden. Volgens een nieuwe steekproef van bandenplatform BetterTires zijn maar liefst 479.000 automobilisten te beroerd om een pitstop voor zomerbanden te maken. Dat is niet alleen slecht voor je portemonnee, maar ook levensgevaarlijk.

BetterTires onderzocht 300 auto’s in de provincie Utrecht en zag dat 5 procent daarvan nog steeds op winterrubber reed. Omgerekend komt dat neer op bijna een half miljoen auto’s in heel Nederland. In 2023 was dat zelfs nog meer: toen reed 7,8 procent van het wagenpark de zomer door op winterbanden.

Gevaarlijke gedachte

Waarom? Uit gemak, of uit de gedachte dat het ‘straks toch weer herfst’ is. Maar die gedachte is gevaarlijk, zegt Neal Oddens van BetterTires. “Een winterband is gemaakt voor kou”, legt hij uit. “Winterbanden functioneren optimaal onder de 7 graden. Zodra de temperatuur daarboven komt – en dat gebeurt in Nederland vaak al vanaf maart tot ver in oktober – neemt de grip af.”

Het verschil in grip bij warm weer is schokkend. “In de zomer wordt het rubber zo zacht, dat je bij 100 kilometer per uur tot een volleybalveld aan ruimte extra nodig hebt om tot stilstand te komen”, zegt Oddens in het AD. Ter vergelijking: een zomerband stopt bij 100 km/u na gemiddeld 34 meter. Een winterband doet er 41 tot 44 meter over. “Als een auto met zomerbanden nét op tijd stilstaat, dan rijdt een auto op winterbanden op dat moment vaak nog 35 km/u. Dat verschil kan het verschil zijn tussen net niks of toch een flinke aanrijding.”

Minder controle, meer slijtage

Winterbanden zijn niet alleen slechter in remmen, ze geven ook minder controle. “Het voelt alsof je auto zwaarder en log wordt”, waarschuwt Oddens. Vooral bij plots uitwijken of een noodstop reageren winterbanden bij hitte traag en onvoorspelbaar.

En de ellende stopt niet in de zomer. “Doorrijden in de zomer tast ook de prestaties van je winterbanden in de winter aan”, zegt Oddens. Het zachte rubber slijt sneller bij warme temperaturen, waardoor je in de kou minder profiel overhoudt. Je hebt dus minder grip op sneeuw of ijs.

Goedkoper? Juist niet

Veel mensen stellen de bandenwissel uit om geld te besparen, maar dat pakt averechts uit. “We horen vaak: ‘ik rij nog wel even door, het is zo weer herfst’”, zegt Oddens. Maar de schade aan je banden en het verhoogde brandstofverbruik kosten uiteindelijk meer. Volgens BetterTires ben je gemiddeld 96 euro per jaar duurder uit als je blijft doorrijden op winterbanden in de zomer.