Raffinaderijen produceren meer diesel en kerosine door krapte

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 14:17
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse olieraffinaderijen hebben hun capaciteit door de Iranoorlog tot het maximum opgevoerd en aangepast om zoveel mogelijk kerosine en diesel te kunnen verkopen. Nederland is binnen Europa de grootste exporteur van deze momenteel schaarse brandstoffen en hoeft daardoor zelf voorlopig niet te vrezen voor een tekort, zegt directeur Jan-Willem van den Beukel van branchevereniging VEMOBIN.
Olieraffinaderijen zoeken volgens Van den Beukel altijd al naar de ideale afstelling om zo goed mogelijk aan te sluiten op de marktvraag. "Maar de situatie is nu door de Iranoorlog wel heel grondig veranderd met de enorme tekorten. Dat zie je ook duidelijk bij de uitkomst van raffinaderijen." Een raffinaderij kan om praktische redenen niet uitsluitend kerosine of diesel maken, maar zoekt wel altijd naar een zo goed mogelijke verhouding.
"Alle Nederlandse raffinaderijen die kunnen produceren, draaien nu maximaal", zegt Van den Beukel.
