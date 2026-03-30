ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump dreigt Kharg te vernietigen als er niet snel een deal komt

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 14:16
anp300326112 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt om het Iraanse eiland Kharg op te blazen als het regime niet snel een deal met hem sluit. Hij eist op Truth Social dat de Straat van Hormuz onmiddellijk wordt heropend voor de scheepvaart.
Trump schrijft dat de Amerikanen "serieus" in gesprek zijn met "een nieuw en redelijker regime" over een einde aan de oorlog die vorige maand begon. Maar als er niet snel een deal komt, "zullen we ons prettige 'verblijf' in Iran beëindigen met het opblazen en compleet vernietigen van alle elektriciteitscentrales, oliebronnen en Kharg-eiland (en mogelijk alle ontziltingsinstallaties!), die we expres nog niet hebben 'aangeraakt'."
Bijna alle ruwe olie die Iran exporteert, wordt via Kharg verscheept. Het eiland wordt gezien als de economische levensader van het land. Trump zei eerder tegen de Financial Times dat hij ook overweegt om het eiland in te nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

Loading