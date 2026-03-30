Trump dreigt Kharg te vernietigen als er niet snel een deal komt

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt om het Iraanse eiland Kharg op te blazen als het regime niet snel een deal met hem sluit. Hij eist op Truth Social dat de Straat van Hormuz onmiddellijk wordt heropend voor de scheepvaart.

Trump schrijft dat de Amerikanen "serieus" in gesprek zijn met "een nieuw en redelijker regime" over een einde aan de oorlog die vorige maand begon. Maar als er niet snel een deal komt, "zullen we ons prettige 'verblijf' in Iran beëindigen met het opblazen en compleet vernietigen van alle elektriciteitscentrales, oliebronnen en Kharg-eiland (en mogelijk alle ontziltingsinstallaties!), die we expres nog niet hebben 'aangeraakt'."

Bijna alle ruwe olie die Iran exporteert, wordt via Kharg verscheept. Het eiland wordt gezien als de economische levensader van het land. Trump zei eerder tegen de Financial Times dat hij ook overweegt om het eiland in te nemen.