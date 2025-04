Randstad: geen grote verschuiving arbeidsmarkt na zzp-handhaving

DIEMEN (ANP) - Randstad ziet nog steeds geen grote verschuiving in de arbeidsmarkt, nadat de Belastingdienst op 1 januari is begonnen met het volledig handhaven van de regels tegen schijnzelfstandigheid. Topman Jeroen Tiel van de Nederlandse tak van Randstad verwacht dat het aantal zzp'ers in deze constructie daalt, maar het uitzendconcern ziet nog niet dat zzp'ers massaal stoppen.

In sommige sectoren, zoals de kinderopvang, wordt volledig afstand gedaan van zzp'ers, legt Tiel uit bij een persconferentie na het publiceren van de kwartaalcijfers. In andere sectoren gebeurt dat helemaal niet of wachten werkgevers af. Bedrijven en organisaties kunnen weer een naheffing krijgen als zij zzp'ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in loondienst gedaan zou moeten worden. Dit jaar worden daar nog geen boetes voor uitgedeeld.

De impact van de handhaving wordt wel zichtbaarder, ziet Randstad op basis van het aantal startende en stoppende zzp'ers.