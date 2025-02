Randstad merkt nog niet veel van handhaving schijnzelfstandigheid

DIEMEN (ANP) - Randstad heeft nog geen grote verschuiving in de arbeidsmarkt gemerkt nadat de Belastingdienst op 1 januari was begonnen met het volledig handhaven van de regels tegen schijnzelfstandigheid. Onder werkgevers heerst nog veel onzekerheid vanwege onduidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan, stelt het uitzendconcern.

"We hebben niet het beeld dat er niets verandert, maar er is nog geen significante verschuiving zichtbaar", zei topman Jeroen Tiel van de Nederlandse tak van Randstad woensdag bij een persconferentie na het publiceren van de jaarcijfers. "We merken een hele duidelijke onzekerheid."

Volgens Randstad is het beeld tot nu toe wisselend. Ongeveer 40 procent van de werkgevers verwacht minder met zzp'ers te gaan werken, stelt Randstad op basis van eigen onderzoek. De andere 60 procent verwacht dat niet of weet het nog niet.

De handhaving betekent dat bedrijven en organisaties weer een naheffing kunnen krijgen als zij zzp'ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in loondienst gedaan zou moeten worden. Op aandringen van de Tweede Kamer zullen hiervoor het komende jaar nog geen boetes worden uitgedeeld.