UTRECHT (ANP) - Fietsmerk Cangoo roept twee types bakfietsen terug omdat er een kans bestaat dat het frame breekt. Het gaat om de Cangoo Buckle en de Cangoo Noon die zijn verkocht vanaf augustus 2021. Volgens het bedrijf kunnen er bij intensief gebruik haarscheurtjes ontstaan in de las van het achterframe. "Dit kan in uitzonderlijke gevallen tot breuk leiden", waarschuwt het bedrijf. Om hoeveel fietsen het gaat, is nog niet bekend.