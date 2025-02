Oekraïne verdenkt hoge officier inlichtingendienst van spionage

KYIV (ANP/AFP) - De geheime dienst van Oekraïne (SBU) heeft naar eigen zeggen een hoge inlichtingenofficier gearresteerd die wordt verdacht van spionage voor Rusland. Het zou gaan om een belangrijke medewerker van de SBU, kolonel Dmytro Kozyoera, die het hoofd was van de speciale antiterrorisme-eenheid.

Oekraïense media spreken over een verrader en "een top FSB-rat in de hoogste rangen van de SBU". De FSB is de Russische federale veiligheidsdienst. Volgens mediaberichten is het hoofd van de SBU, Vasyl Malyoek, zelf meegegaan om de kolonel te arresteren.