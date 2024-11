Randstad waarschuwt voor toenemende kennisongelijkheid rond AI

DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad waarschuwt voor een toenemende kennisongelijkheid in de omgang met kunstmatige intelligentie (AI). Dat dreigt arbeidstekorten te verergeren als niet wordt ingegrepen.

Hoewel driekwart van de bedrijven inmiddels AI gebruikt in hun werkproces, heeft volgens onderzoek van Randstad slechts 35 procent van het personeel het afgelopen jaar AI-training ontvangen. Daarbij valt op dat 71 procent van de AI-geschoolde werknemers mannen betreft en slechts 29 procent vrouwen.

Er is niet alleen een genderkloof, maar ook een generatiekloof, aldus Randstad, dat zich baseert op gegevens uit bijna 3 miljoen functieprofielen en de ervaringen van meer dan 12.000 werknemers wereldwijd. Tegelijkertijd ziet het uitzendconcern de vraag naar personeel met AI-vaardigheden explosief stijgen.

"Als het om AI gaat, blijft de vraag in een ongekend tempo groeien, en dat geldt ook voor de AI-ongelijkheidskloof die het creëert", zegt Randstad-topman Sander van 't Noordende. "Tenzij we dit erkennen en actief stappen ondernemen om het aan te pakken, zal de groep werknemers die voorbereid is op de toekomst van werk te klein zijn - wat nog meer tekorten in verschillende sectoren zal veroorzaken."