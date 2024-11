Recyclingdiensten leveren afvalverwerker Renewi meer omzet op

AMSTERDAM (ANP) - Afvalverwerker Renewi heeft over de afgelopen zes maanden meer omzet geboekt, mede door hogere prijzen voor zijn recyclingsdiensten voor bedrijfs- en huishoudelijk afval. Daardoor kon een licht lager volume bij de hoeveelheid afval uit de bouw, sloop en industrie in Nederland en België worden gecompenseerd.

De omzet van het Brits-Nederlandse bedrijf in de periode van zes maanden die eindigde op 30 september kwam uit op 874,5 miljoen euro, een stijging van 4 procent in vergelijking in dezelfde periode vorig jaar. Renewi merkt al langer dat er minder aanbod is van sloop- en bouwafval door de zwakkere bouwmarkt. Het omzetcijfer is overigens aangepast voor de verkoop van een Brits bedrijfsonderdeel.

Renewi, dat in 2017 ontstond door de fusie van het Britse Shanks en het Nederlandse Van Gansewinkel, zag verder sterke prestaties bij zijn activiteiten voor het recyclen van glas en huishoudelijke elektronica.

Om kosten te besparen werden eind vorig jaar nog 160 banen geschrapt door het bedrijf. Renewi zegt vast te houden aan de winstverwachting voor het gehele boekjaar.