Ratingbureau Fitch somberder over financiën China

NEW YORK (ANP) - Kredietbeoordelaar Fitch is negatiever over de financiële gezondheid van China. Het land krijgt een lager rapportcijfer omdat de regering de schulden waarschijnlijk laat oplopen, als gevolg van maatregelen waarmee China de economische groei wil aanjagen.

Fitch verlaagt het kredietoordeel van A+ naar A. Dat betekent dat kenners van het ratingbureau het risico op wanbetaling door China nog altijd laag inschatten, maar de kans wel iets groter achten dan eerder.

Daarbij speelt mee dat onderzoekers denken dat de vraag naar diensten en producten binnen China zelf zwak blijft. Ook krijgt China te maken met hoge Amerikaanse importheffingen. Het Aziatische land blijft volgens Fitch daarom veel geld uitgeven voor economische stimuleringsmaatregelen.