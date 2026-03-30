RDC: verkoop brommobielen groeit sneller dan ooit

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal brommobielen in Nederland is in de afgelopen vijf jaar explosief gestegen. De verkoop van de kleine karretjes, populair onder pubers, groeit volgens databedrijf RDC sneller dan ooit.

Eind vorig jaar telde Nederland bijna 32.650 brommobielen, een stijging van 42 procent vergeleken met 2020. "Wat opvalt: de groei versnelt elk jaar. Alleen al tussen 2024 en 2025 kwamen er meer dan 3600 voertuigen bij, veruit de grootste jaarsprong ooit gemeten", zegt Mirjam van der Esch, manager bij RDC.

In Amsterdam, jarenlang de groeimarkt voor de mini-autootjes, stortte de verkoop echter in. Dat had te maken met een nieuw parkeerbeleid, waarbij eigenaren van brommobielen die buiten hun eigen wijk willen parkeren, gewoon parkeergeld moeten betalen, net als iedere andere automobilist. "Wat Amsterdam laat zien, is dat parkeerbeleid de groei direct kan remmen", aldus Van der Esch.

Het Gooi

De sterkste procentuele groei van het hele land speelt zich niet af in de grote steden, maar in het Gooi. Het brommobielpark van Blaricum groeide van 14 brommobielen in 2020 naar 74 eind 2025. Laren steeg van 22 naar 81 voertuigen en Huizen verdrievoudigde van 38 naar 122. "Dat zijn geen stedelijke kernen, maar kleinere, welgestelde forensengemeenten, wat suggereert dat de brommobiel zijn weg heeft gevonden als alternatief voor de tweede auto in het gezin", aldus RDC.

Brommobielen zijn kleine vierwielers met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Je mag ermee rijden vanaf zestien jaar.