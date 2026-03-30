RIVM: controleer op teken om ziektes te voorkomen

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 8:43
BILTHOVEN (ANP) - Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) waarschuwt maandag voor beten van teken. Het is de Week van de Teek en het RIVM adviseert mensen goed te letten op teken als ze in de natuur zijn geweest. Een besmette teek kan de ziekte van Lyme overbrengen.
Tekenradar.nl, waarop mensen kunnen melden dat ze een tekenbeet hebben gehad, laat weten dat de afgelopen weken het aantal meldingen weer is toegenomen, en daarmee de kans op ziektes. Volgens het platform zijn vorig jaar bijna 10.800 tekenbeten doorgegeven, het hoogste aantal in vijf jaar. Tekenradar.nl becijfert dat dat 41 procent meer was dan in 2024.
Symptomen van een beet zijn een rode vlek of ring, koorts en soms spier- of gewrichtspijn. Een tekenbeet wordt niet altijd opgemerkt, het is dus zaak het lichaam en kleding goed na te kijken op de piepkleine zwarte of donkerbruine spinachtige beestjes, of op kleine rode plekjes. Dit vooral na een bezoek aan bijvoorbeeld bos, park, duinen maar ook in de tuin, stellen de gezondheidsdiensten.
Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

Wie zijn muren van spierwit naar warm wit of olijfgroen verft, verandert geen vierkante meter – maar wel de hele waardebeleving van de ruimte.

De stille pijn van er niet bij horen

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

