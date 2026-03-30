Kabinet wil doctorstitel op hbo-niveau mogelijk maken

DEN HAAG (ANP) - Na een promotieonderzoek gericht op de praktijk moeten ook hbo'ers een doctorstitel kunnen halen. Dat wil onderwijsminister Rianne Letschert (D66) regelen met een nieuwe wet. Er komen twee nieuwe titels: Professional Doctor (PD) en Engineering Doctor (EngD). Die laatste is voor technologische ontwerptrajecten aan universiteiten.

Deze promotietrajecten zijn nu al mogelijk als proefproject, maar zijn nog niet erkend als doctorsgraad. Dat nu wel doen, is volgens Letschert "een missend puzzelstukje". Het PD-traject moet net als een PhD-traject in principe vier jaar duren, het EngD-traject kan na twee jaar afgerond zijn.

Promoveren aan de universiteit betekent wetenschappelijk, vaak theoretisch onderzoek doen onder leiding van een hoogleraar. Het hbo-promotietraject moet juist meer op de praktijk gericht zijn, al dan niet in samenwerking met het werkveld.

Als de wet wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, moeten de eerste kandidaten in 2027 aan hun hbo-promotietraject kunnen beginnen.