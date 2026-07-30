ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank wijst miljardenclaim van Shell tegen ethyleenkartel af

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 12:59
anp300726133 1
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell had een vergoeding van enkele chemiebedrijven geëist omdat die de prijs van ethyleen jarenlang te laag zouden hebben gehouden. Ethyleen is een vloeibaar gas dat de basis vormt voor onder meer plastic verpakkingen.
Grote ethyleenbedrijven zouden informatie hebben uitgewisseld en daarmee de prijs naar beneden hebben gehaald. De rechtbank concludeert dat dit niet is vast te stellen.
De Europese Commissie beboette in 2020 het Zwitserse chemiebedrijf Clariant, het Mexicaanse Orbia en de Amerikaanse producent Celanese voor een totaal van 260 miljoen euro vanwege illegale prijsafspraken op de handelsmarkt voor ethyleen. Maar Brussel heeft toen niet uitgezocht of die praktijken daadwerkelijk effect hadden op de prijs, aldus de rechtbank. Volgens de rechter hadden alle marktdeelnemers, dus ook Shell, bovendien kennis van de belangrijkste factoren voor de prijs van ruwe aardolie en de beschikbare hoeveelheid ethyleen.
loading

POPULAIR NIEUWS

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

‘Geïrriteerde’ Trump in conflict met topmedewerkers in het Witte Huis

shutterstock_2712242023

Het gifkikkertje wordt eindelijk iets schoner: waarom je aardbei nog steeds vol gif zit

Loading