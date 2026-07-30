Rechtbank wijst miljardenclaim van Shell tegen ethyleenkartel af

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell had een vergoeding van enkele chemiebedrijven geëist omdat die de prijs van ethyleen jarenlang te laag zouden hebben gehouden. Ethyleen is een vloeibaar gas dat de basis vormt voor onder meer plastic verpakkingen.

Grote ethyleenbedrijven zouden informatie hebben uitgewisseld en daarmee de prijs naar beneden hebben gehaald. De rechtbank concludeert dat dit niet is vast te stellen.

De Europese Commissie beboette in 2020 het Zwitserse chemiebedrijf Clariant, het Mexicaanse Orbia en de Amerikaanse producent Celanese voor een totaal van 260 miljoen euro vanwege illegale prijsafspraken op de handelsmarkt voor ethyleen. Maar Brussel heeft toen niet uitgezocht of die praktijken daadwerkelijk effect hadden op de prijs, aldus de rechtbank. Volgens de rechter hadden alle marktdeelnemers, dus ook Shell, bovendien kennis van de belangrijkste factoren voor de prijs van ruwe aardolie en de beschikbare hoeveelheid ethyleen.