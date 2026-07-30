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Sunweb brengt ruim 250 reizigers in veiligheid na bosbrand Kreta

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 13:01
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HERAKLION (ANP/AFP) - De Nederlandse reisorganisatie Sunweb heeft 252 reizigers in veiligheid gebracht op Kreta vanwege een bosbrand die daar woedt. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving door het AD.
De reizigers zijn woensdag uit voorzorg met transferbussen naar andere accommodaties op Kreta overgebracht. Alle reizigers van Sunweb op het Griekse eiland zijn veilig en er zijn geen gewonden, stelt de reisorganisatie. Sunweb is ook bezig om het vervoer voor vertrekkende en aankomende reizigers te regelen en houdt de situatie "nauwlettend in de gaten".
Inmiddels is een weg op het eiland tussen Heraklion, waar het vliegveld ligt, en vakantiedorp Agia Galini weer open, laat Sunweb donderdag rond het middaguur weten. "Transfers van reizigers die vandaag aankomen, kunnen daardoor volgens planning doorgaan." De geëvacueerde reizigers worden donderdagmiddag "geleidelijk teruggebracht naar hun oorspronkelijke verblijf", voegt de zegsvrouw toe.
Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden. Ook nu woeden op verschillende plekken in het land branden.
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