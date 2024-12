Rechter bekrachtigt oordeel over megabeloning Musk

WILMINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een rechter in Delaware heeft maandag haar eerdere besluit bekrachtigd om een megabeloning van ongeveer 56 miljard dollar voor Tesla-topman Elon Musk te blokkeren. Zij deed dat, ondanks dat de aandeelhouders van Tesla in juni voor een tweede keer instemden met het plan voor de beloning. De rechter hield echter vast aan haar eerdere uitspraak van januari, waarin zij oordeelde dat het bestuur van Tesla te sterk onder invloed stond van Musk toen het het beloningsplan in 2018 aannam.

Het pakket aandelenopties was aanvankelijk 2,6 miljard dollar waard. Maar die waarde was tot 56 miljard gestegen tegen de tijd dat de rechter het begin dit jaar blokkeerde. Op basis van de slotkoers van maandag is het pakket nu zelfs ruim 101 miljard waard. Ook zonder de megabeloning is Musk overigens al de rijkste man ter wereld, met een vermogen van meer dan 300 miljard dollar.

Het beloningspakket werd begin dit jaar verworpen door de rechter na een aanklacht van een kleine belegger. Een belangrijk argument was toen dat beleggers niet volledig waren ingelicht over enkele belangrijke details.

De zaak trok wereldwijd veel aandacht. Meer dan 8000 Tesla-aandeelhouders stuurden brieven naar de rechter waarin ze hun mening gaven. En Musk was zelfs zo boos over de beslissing van de rechter dat hij een formele verhuizing van Tesla in gang zette van de staat Delaware naar Texas, waar het hoofdkantoor van de autofabrikant staat.

Musk heeft dertig dagen om te beslissen of hij in beroep gaat tegen de uitspraak.