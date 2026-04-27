Rechter: KLM en Suriname moeten vergoeding reisagenten evalueren

PARAMARIBO (ANP) - De staat Suriname, KLM en IATA-reisagenten moeten binnen twee weken evalueren of de commissie op ticketverkoop door Surinaamse reisbureaus moet worden aangepast. Dat heeft de rechter in Paramaribo maandag bepaald in het kort geding dat de luchtvaartmaatschappij in februari aanspande tegen de staat Suriname. Sinds 2008 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om 6 procent per ticket te betalen aan reisagenten in Suriname. KLM had gevraagd om verlaging of volledige afschaffing van de commissie.

De Surinaamse regering bepaalde eind 2007 in een staatsbesluit dat de minimumcommissie 6 procent bedroeg, om daarmee de bestaanszekerheid van de reisagenten te garanderen. De kantonrechter erkent dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld tegen KLM door het percentage niet van tijd tot tijd aan te passen.