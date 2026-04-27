Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI passen samenwerking aan

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI passen hun samenwerking aan. Het techbedrijf heeft aangegeven dat het partnerschap met het belangrijke AI-bedrijf voortaan niet meer exclusief zal zijn en dat afspraken over het delen van inkomsten veranderen.

"Het snelle innovatietempo vereist dat we onze samenwerking blijven ontwikkelen ten gunste van onze klanten en beide bedrijven", schrijft Microsoft in een blogpost.

De twee bedrijven werken sinds 2019 samen. Vorig jaar nog kreeg Microsoft een belang van 27 procent in het bedrijf achter de populaire AI-chatbot ChatGPT.

Microsoft blijft de belangrijkste cloudpartner van OpenAI, benadrukt het techbedrijf. Ook blijft Microsoft tot 2032 toegang houden tot technologie van OpenAI, maar die licentie is niet langer exclusief. In ruil voor het beëindigen van die exclusiviteit veranderen ook de afspraken over het delen van inkomsten.