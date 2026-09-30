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Rechter maakt weg vrij voor overname Warner Bros. door Paramount

Economie
door anp
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OAKLAND (ANP/BLOOMBERG) - Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery door branchegenoot Paramount Skydance. Een groep van twaalf staten spande een rechtszaak aan om die deal van 110 miljard dollar tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. De rechter heeft die overeenkomst nu goedgekeurd.
Een groep openbaar aanklagers uit door Democraten geleide staten vreesde een te grote marktmacht van het fusiebedrijf, dat onderdak zal bieden aan enkele van de grootste Hollywood-studio's en meerdere nieuwszenders.
In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Volgens de afspraken moet het entertainment- en mediaconcern ook minstens dertig bioscoopfilms per jaar uitbrengen.
Paramount gaat flinke schulden aan om de overname te bekostigen. Het bedrijf is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen.
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