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Flydubai vliegt gedurende onderzoek niet van en naar Israël

Samenleving
door anp
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DUBAI (ANP/RTR) - De luchtvaartmaatschappij flydubai stopt voorlopig met vluchten van en naar Israël. Aan boord van een toestel van de maatschappij was woensdag onderweg naar Tel Aviv een gewelddadig incident waarbij de piloten betrokken waren. Dit wordt onderzocht sinds het toestel een noodlanding in Saudi-Arabië maakte.
Flydubai stopt met de vluchten zolang dat onderzoek duurt. Volgens Israël is op het nippertje een terroristische kaping voorkomen toen een van de piloten met een mes zijn collega aanviel. Hij werd vervolgens overmeesterd. Over zijn motief is nog niets bekend.
De Verenigde Arabische Emiraten en Israël zijn in 2020 relaties aangegaan aan de hand van de Amerikaanse diplomatie. Door deze normalisering werden lijnvluchten mogelijk. Flydubai is daarmee in dat jaar begonnen. Het is een van de ondernemingen die tussen Tel Aviv en de emiraten vliegt.
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