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Rechter verbiedt Meta zich te mengen in verkiezingen Brazilië

Economie
door anp
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BRASÍLIA (ANP/BLOOMBERG) - Een Braziliaanse rechter heeft Meta opgedragen zich niet te mengen in de verspreiding van politieke of verkiezingsgerelateerde inhoud. De uitspraak volgt op een klacht van president Luiz Inácio Lula da Silva, die stelde dat zijn berichten "herhaaldelijk en systematisch" niet bij gebruikers aankomen.
De rechter stelde een boete van 500.000 real (87.500 euro) vast bij niet-naleving van het bevel door Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram.
De linkse Lula is verwikkeld in een nek-aan-nekrace met de conservatieve senator Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Het campagneteam van Lula stelde eerder dat er geregeld problemen zijn met het profiel van de president, die "sterk doen vermoeden dat Meta met zijn acties probeert zich te mengen in het Braziliaanse verkiezingsproces ten gunste van de kandidatuur van Flávio Bolsonaro". Het Braziliaanse kantoor van Meta ontkende dat stellig.
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