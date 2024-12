Rechter Vietnam houdt vast aan doodstraf vastgoedtycoon om fraude

HO CHI MINH-STAD (ANP/RTR) - Een rechtbank in Vietnam heeft dinsdag de eerder opgelegde doodstraf voor vastgoedmagnaat Truong My Lan bekrachtigd. De rechter verwierp het beroep tegen Lans veroordeling voor verduistering en omkoping, zo melden Vietnamese staatsmedia.

Lan was bestuursvoorzitter van vastgoedontwikkelaar Van Thinh Phat Group en werd in april ter dood veroordeeld voor haar rol in de grootste fraudezaak in Vietnam ooit, waarmee een bedrag van maar liefst 304 biljoen dong (11,4 miljard euro) was gemoeid.

Lan verduisterde voor miljarden bij Saigon Commercial Bank. Ook kocht ze overheidsfunctionarissen om en schond ze de bankregels. Voor die misdrijven kreeg ze tevens twee keer twintig jaar gevangenisstraf.

Bankrun

Lan werd in 2022 gearresteerd. Daarna ontstond een bankrun van bezorgde rekeninghouders van Saigon Commercial Bank. De bank moest vervolgens genationaliseerd worden. Ook volgde veel onrust op de Vietnamese beurs.

De doodstraf wordt in Vietnam uitgevoerd door middel van een dodelijke injectie. De laatste keer dat in het land de doodstraf werd opgelegd voor corruptie was in 2013.