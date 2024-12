Rechter VS geeft TikTok geen uitstel van verbod

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het is TikTok niet gelukt meer tijd te winnen om een dreigend verbod in de Verenigde Staten af te wenden. Op 19 januari wordt de video-app verbannen uit Amerikaanse appstores van Google en Apple, tenzij het Chinese moederbedrijf ByteDance TikTok verkoopt. De twee bedrijven eisten bij een rechter uitstel van dat verbod om een hoger beroep voor het Hooggerechtshof af te wachten, maar de rechter ging daar niet in mee.

Een hof van beroep in hoofdstad Washington oordeelde dat er geen vergelijkbare gevallen bekend waren waarbij wetgeving van het Amerikaanse Congres werd gepauzeerd. Datzelfde hof besliste eerder al dat het verbod op TikTok in lijn was met de grondwet, ondanks het bezwaar van de app dat zo'n blokkade in strijd zou zijn met het recht op vrije meningsuiting.

Veel Amerikaanse politici beschouwen TikTok als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat de app in Chinese handen is. TikTok zelf spreekt dat fel tegen. Als het verbod begin volgend jaar ingaat, blijft TikTok nog wel bruikbaar voor mensen die de app al hebben gedownload. Maar doordat de ondersteuning wegvalt zal de app uiteindelijk ook voor hen onbruikbaar worden.