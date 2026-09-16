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Rechter wijst bezwaar tegen import Israëlische producten af

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 11:10
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DEN HAAG (ANP) - De rechter heeft het Israël Producten Centrum (IPC) in het ongelijk gesteld in zijn poging het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezette gebieden van tafel te krijgen. De Nederlandse importeur van Israëlische producten spande vorige maand een kort geding aan tegen de Staat om het verbod, dat op 22 september ingaat, tegen te houden.
Vanaf die datum is handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied verboden. De bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht.
Voor het in Nijkerk gevestigde IPC raakt het sanctiebesluit onder meer de verkopen van wijn en parfum die afkomstig zijn van een Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Het centrum verkoopt ook tahin, een pasta van sesamzaad, en de zoetigheid halva uit gebieden waar het verbod voor geldt.
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