ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kritiek van Von der Leyen op uitblijven maatregelen tegen Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 11:11
anp160926115 1
Volg ons op Google Nieuws
STRAATSBURG (ANP) - Door de verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "Voor veel Europeanen is het pijnlijk dat de lidstaten er niet in zijn geslaagd de nodige meerderheden te vormen voor een eensgezinde reactie", zei de Duitse politica woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Dat vindt Von der Leyen zelf ook, zo werd duidelijk uit haar woorden.
"Wanneer Europa verdeeld is, kan het de loop der gebeurtenissen niet beïnvloeden", zei Von der Leyen.
"Vorig jaar heb ik opgeroepen tot Europees optreden en daarbij een aantal maatregelen voorgesteld", bracht ze in herinnering. Voor EU-maatregelen, zoals het importverbod op producten uit de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. "Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan", zei ze. In Nederland wordt een importverbod volgende week van kracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

170404472_m

Deze subtiele verandering van je nagels kan wijzen op een verborgen gezondheidsprobleem

_91221635_trump

Huis van Afgevaardigde Trump moet zijn oorlog stoppen

Loading