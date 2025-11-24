Directeur van marathon Rotterdam vertrekt in december

ROTTERDAM (ANP) - Wilbert Lek vertrekt als directeur van de marathon van Rotterdam. Hij meldt op 12 december zijn functie bij organisator Golazo Events Nederland neer te leggen.

Lek, die sinds najaar 2023 directeur van de marathon van Rotterdam was, laat weten op eigen initiatief te vertrekken. "Ik kijk met waardering terug op mijn periode bij Golazo", laat hij in een verklaring weten.

Golazo meldt verder dat Mario Kadiks, die van 1985 tot en met 2021 de directeur van de marathon was en nog altijd als adviseur aan Golazo verbonden is, voorlopig als contactpersoon optreedt voor de gesprekken met de gemeente. Golazo wilde het aantal deelnemers van de marathon uitbreiden, maar de gemeente gaf daar in 2025 geen toestemming voor.

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten liet in oktober weten dat er bij de afgelopen editie meer mensen hadden meegedaan dan was toegestaan en dat daardoor een "onverantwoorde situatie" was ontstaan.