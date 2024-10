Rechtszaak tegen McDonald's over grote E.coli-uitbraak in VS

CHICAGO (ANP/RTR) - Een man uit Colorado heeft een rechtszaak aangespannen tegen McDonald's over de ernstige E.coli-uitbraak in de Verenigde Staten, die wordt gelinkt aan de Quarter Pounder-hamburgers van de fastfoodketen. Door die uitbraak is volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC één persoon overleden en werden tientallen mensen ziek. De uitbraak, die eind september begon, heeft zich verspreid over tien staten.

De zaak werd aangespannen bij een rechtbank in de staat Illinois. In die aanklacht staat dat de man, Eric Stelly, begin deze maand heeft gegeten bij een vestiging van McDonald's in Colorado en dat hij een paar dagen later positief testte op E.coli. Dat zou dus te linken zijn aan de uitbraak bij McDonald's.

Hij wil nu een schadevergoeding van meer dan 50.000 dollar omdat McDonald's nalatig zou zijn geweest met hygiëne en het bereiden van voedsel. McDonald's heeft zelf gezegd dat de uitbraak samenhangt met besmette uien van een toeleverancier. Uit voorzorg verkoopt het bedrijf voorlopig geen Quarter Pounders in de getroffen staten.

Volgens de CDC gaat het om bijna vijftig mensen die ziek werden, van wie de meesten in Colorado en Nebraska. Tien mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen, onder wie een kind met een ernstige aandoening die de bloedvaten in de nieren aantast. Een oudere inwoner van Colorado is overleden. Alle slachtoffers waren geïnfecteerd met dezelfde stam van E.coli en hadden Quarter Pounders gegeten voordat ze hun symptomen ontwikkelden.