Kinderen onder doden na Israëlische aanvallen op Libanon

BEIROET (ANP/AFP) - Onder de twaalf doden door Israëlische aanvallen op twee dorpen in het oosten van Libanon zijn ook drie kinderen, meldde het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanval op Al-Khodr in de regio Baalbek-Hermel kwamen zeven mensen om het leven, onder wie de kinderen. In het andere dorp werden vijf mensen gedood.

Israël op zijn beurt maakte bekend dat in de strijd tegen de Hezbollah-beweging in het zuiden van Libanon vijf militairen zijn gesneuveld. De escalatie van het conflict een maand geleden tussen Hezbollah en Israël kostte inmiddels ruim twintig Israëlische militairen het leven.