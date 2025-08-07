Record aan bestellingen bij Duits defensieconcern Rheinmetall

DÜSSELDORF (ANP) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft voor een recordbedrag aan opdrachten liggen. De fabrikant van militair materieel zoals tankmunitie en gepantserde voertuigen had eind juni bestellingen ter waarde van 63 miljard euro binnen. Door de Russische inval in Oekraïne en de belofte van NAVO-landen om hun defensie-uitgaven fors te verhogen is er in Europa veel meer vraag naar wapentuig.

Een jaar eerder was het totaal aan orders nog 49 miljard euro waard. Ondanks de belofte van hogere defensie-uitgaven op de NAVO-top in juni blijft het concern bij zijn eerdere verwachtingen voor heel het jaar 2025. Rheinmetall rekent op 25 tot 30 procent meer omzet dan vorig jaar en een hogere operationele winst.

In het eerste halfjaar steeg de omzet met bijna een kwart op jaarbasis tot 4,7 miljard euro. Rheinmetall verkocht vooral meer militaire voertuigen aan het Duitse leger en systemen voor bijvoorbeeld luchtafweer. De operationele winst steeg 18 procent tot 475 miljoen euro.