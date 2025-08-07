ASMI, Besi en ASML stijgen op Damrak ondanks heffing VS op chips

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen donderdag omhoog op de Amsterdamse beurs. President Donald Trump kondigde aan een heffing van 100 procent in te voeren op chips en halfgeleiders die de Verenigde Staten binnenkomen. Bedrijven die in de VS investeren of gaan investeren worden echter vrijgesteld. Wanneer de heffing ingaat zei hij niet. ASMI, Besi en ASML wonnen tot 1,5 procent.

Voor veel handelspartners van de VS gingen donderdag de nieuwe hogere Amerikaanse importheffingen in. Zo geldt voor de meeste goederen uit de Europese Unie nu een tarief van 15 procent, tegen een eerdere heffing van 10 procent. Volgens Trump zijn de heffingen nodig omdat landen van de VS hebben geprofiteerd door veel goederen naar het land te exporteren terwijl ze minder Amerikaanse goederen kopen. Voor China en Mexico zijn nog geen nieuwe tarieven ingegaan. De handelsbesprekingen met deze landen zijn nog gaande.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 887,32 punten.