ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: meer gesprekken met andere landen over mogelijk bestand

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 9:39
bijgewerkt om donderdag, 07 augustus 2025 om 10:02
anp070825069 1
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn staf voeren deze donderdag gesprekken met bondgenoten over een mogelijk einde aan de oorlog in het land. De Amerikaanse president Donald Trump voert de druk op om tot een bestand te komen. Zelensky zegt zich te willen verzekeren van de onafhankelijkheid van Oekraïne "onder alle omstandigheden".
"Voor vandaag zijn verschillende conversaties gepland. Een call met de Duitse kanselier Merz staat al op het programma. We zullen ook contact hebben met collega's uit Frankrijk en Italië", schrijft Zelensky op X. Of hij zelf met de leiders belt, of dat die overleggen op lager niveau plaatsvinden, vermeldt de president niet. Volgens hem gaan ook veiligheidsadviseurs met elkaar in gesprek.
Zelensky zegt dat een bestand voor hem de hoogste prioriteit heeft. Ook wil hij bespreken hoe eventuele gesprekken over een "werkelijk duurzame vrede" eruit moeten gaan zien. Verder wil hij afspraken maken over veiligheid op de langere termijn.
Vorig artikel

Record aan bestellingen bij Duits defensieconcern Rheinmetall

Volgend artikel

Douwe Bob sleept Yeşilgöz voor de rechter: 'smaad, laster en belediging'

POPULAIR NIEUWS

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben