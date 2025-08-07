Zelensky: meer gesprekken met andere landen over mogelijk bestand

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn staf voeren deze donderdag gesprekken met bondgenoten over een mogelijk einde aan de oorlog in het land. De Amerikaanse president Donald Trump voert de druk op om tot een bestand te komen. Zelensky zegt zich te willen verzekeren van de onafhankelijkheid van Oekraïne "onder alle omstandigheden".

"Voor vandaag zijn verschillende conversaties gepland. Een call met de Duitse kanselier Merz staat al op het programma. We zullen ook contact hebben met collega's uit Frankrijk en Italië", schrijft Zelensky op X. Of hij zelf met de leiders belt, of dat die overleggen op lager niveau plaatsvinden, vermeldt de president niet. Volgens hem gaan ook veiligheidsadviseurs met elkaar in gesprek.

Zelensky zegt dat een bestand voor hem de hoogste prioriteit heeft. Ook wil hij bespreken hoe eventuele gesprekken over een "werkelijk duurzame vrede" eruit moeten gaan zien. Verder wil hij afspraken maken over veiligheid op de langere termijn.