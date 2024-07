Recordaantal buitenlandse toeristen in Japan, meer dan voor corona

TOKIO (ANP/RTR/AFP) - Japan heeft in de eerste helft van dit jaar een recordaantal buitenlandse toeristen verwelkomd. Het cijfer lag ook hoger dan voor de coronapandemie, geholpen door de zwakkere yen waardoor reizen naar het Aziatische land betaalbaarder zijn geworden.

Volgens het Japanse toerismebureau werden in de eerste helft 17,78 miljoen buitenlandse bezoekers verwelkomd. Dat zijn er ruim 1 miljoen meer dan in dezelfde periode in 2019. De meeste bezoekers komen uit Zuid-Korea, China, Taiwan en de Verenigde Staten. In juni werd voor de vierde maand op rij het aantal van 3 miljoen buitenlandse bezoekers overtroffen.

Japan heeft voor 2030 een doelstelling om 60 miljoen buitenlandse bezoekers te lokken. Dat zou bijna een verdubbeling zijn van het record van 31,9 miljoen toeristen in 2019. Premier Fumio Kishida heeft gezegd dat buitenlandse toeristen dit jaar naar verwachting omgerekend 46 miljoen euro spenderen tijdens hun verblijf in het land.