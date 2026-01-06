Zwitserse bar was al jaren voor de brand niet geïnspecteerd

CRANS-MONTANA (ANP) - De bar waar in het Zwitserse Crans-Montana veertig mensen omkwamen bij een brand was al sinds 2019 niet geïnspecteerd. Dat heeft burgemeester Nicolas Féraud bekendgemaakt op een persconferentie. Dit soort horecagelegenheden hoort volgens hem jaarlijks onderzocht te worden.

Bij die inspectie wordt volgens de burgemeester onder meer naar brandblussers en vluchtroutes gekeken. Na de meest recente controle in 2019 waren in de bar Le Constellation volgens de burgemeester geen lopende problemen bekend. Féraud zei het te betreuren dat in de jaren daarna geen inspecties meer zijn geweest.

De gemeente is vijf dagen na de dodelijke brand "nog altijd in shock", zei de burgemeester. Hij zei dat vuurwerk in de gemeente verboden wordt en kondigde aan dat een externe partij alsnog alle horecagelegenheden gaat inspecteren.

Justitie doet ook nog onderzoek naar de zaak.