Recordomzet Lufthansa door meer boekingen voor first class

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa heeft een recordomzet behaald in het afgelopen kwartaal, grotendeels door een toename in boekingen van passagiers die kozen voor de luxe van businessclass en first class. Europa's grootste luchtvaartconcern meldde dat de vraag van reizigers boven het niveau van vorig jaar ligt en dat het de capaciteit in het vierde kwartaal zal uitbreiden.

Toch staan de resultaten onder druk als gevolg van scherpe concurrentie van internationale luchtvaartmaatschappijen en stijgende kosten. De operationele winst daalde hierdoor in het derde kwartaal met 9 procent. De omzet kwam uit op een recordbedrag van 10,7 miljard euro.

Lufthansa voorziet dat het concern in heel 2024 winstgevend zal zijn. "We verwachten dat de vraag naar vliegreizen sterk zal blijven in de resterende maanden van het jaar. De bezettingsgraden voor november en december liggen ruim boven het niveau van dezelfde periode vorig jaar."