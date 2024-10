TikTok-oprichter Zhang voor het eerst rijkste persoon van China

BEIJING (ANP/RTR) - TikTok-oprichter Zhang Yiming is voor het eerst de rijkste persoon van China. De 41-jarige Zhang, die drie jaar geleden afscheid nam als topman van TikTok-moederbedrijf ByteDance, voerde zijn vermogen door het aanhoudende succes van het videoplatform met 43 procent op tot 49,3 miljard dollar. Veel anderen in de jaarlijkse Hurun China Rich List moesten juist opnieuw geld inleveren door de economische moeilijkheden in China.

Zo is het aantal miljardairs sinds het hoogtepunt van 1185 in 2021 gedaald naar 753. Met name ondernemers in het vastgoed en duurzame energie hebben te maken met moeilijkere marktomstandigheden in het land. Zo daalde het vermogen van makers van zonnepanelen de afgelopen drie jaar met 80 procent.

Waterflesjesmagnaat Zhong Shanshan, de nummer 1 van vorig jaar, moest bijna een kwart van zijn vermogen inleveren. Zijn 47,9 miljard dollar (ruim 44 miljard euro) is nog steeds goed voor de tweede plek.