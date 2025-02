Regering VS schrapt diversiteitsvereisten bij overheidsaankopen

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft overheidsinstanties opgedragen om de maatregelen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) van bedrijven niet meer mee te wegen bij de beslissing om hun producten of diensten in te kopen. Volgens The Wall Street Journal draait dit nieuwe beleid een initiatief van de regering-Biden terug.

Hiermee wordt ook een inspanning om plastic rietjes te vervangen door papieren rietjes bij overheden beëindigd. Vorig jaar stelde de regering-Biden het doel om de inkoop van wegwerpplastics door alle overheidsinstanties tegen 2035 volledig af te schaffen.

Volgens de regering van president Donald Trump zijn de huidige aanbestedingsregels voor inkoop veel te bureaucratisch. De set van aanbestedingsregels "is gegroeid tot meer dan 2000 pagina's. Het is omslachtig, verouderd en staat overheidsinstanties niet toe om in te kopen op de snelheid die nodig is", zei Josh Gruenbaum van de Federal Acquisition Service, een instantie die verantwoordelijk is voor de inkoop van goederen en diensten.