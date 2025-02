Intel schiet omhoog op terughoudend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Beleggers op de Amerikaanse aandelenmarkten deden het dinsdag voorzichtig aan, nadat de beursgraadmeters de afgelopen weken naar recordhoogtes waren gestegen. Zorgen over inflatie, Amerikaanse importheffingen en geopolitieke spanningen drukten de stemming. Beurshandelaren maken zich ook zorgen over de verslechterende winstverwachtingen van bedrijven in de VS. Toch wisten de beurzen in het laatste handelsuur de verliezen van eerder op de dag weg te werken en nipt hoger af te sluiten.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 44.556,34 punten. De S&P 500-index stond bij het slot 0,2 procent hoger op 6129,58 punten en techbeurs Nasdaq ging een kleine 0,1 procent omhoog tot 20.041,26 punten. De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten vanwege Presidents' Day. De Nasdaq kende vorige week met een winst van 2,6 procent de beste week van dit jaar.

Chipfabrikant Intel behoorde tot de grote winnaars met een koerssprong van 16 procent. Beleggers doken op het aandeel na mediaberichten dat branchegenoten Broadcom en TSMC afzonderlijk interesse zouden hebben in onderdelen van Intel. Zo meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat het Amerikaanse Broadcom (min 1,9 procent) overweegt een bod te doen op de chipontwerpdivisie en marketingactiviteiten van Intel. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat het Taiwanese TSMC, op verzoek van de Amerikaanse regering, gesprekken zou voeren over een meerderheidsbelang in de chipfabrieken van Intel.