Reizigers vragen meer saldo van verlopen ov-chipkaart terug

AMERSFOORT (ANP) - Reizigers hebben vorig jaar meer saldo van hun verlopen ov-chipkaart teruggevraagd. Dat komt naar voren uit het jaarverslag van Translink, het bedrijf dat de kaarten uitgeeft. Een campagne van Translink om reizigers te attenderen op de eenvoudige manier waarop zij hun saldo kunnen terugvragen, lijkt effect te hebben.

Translink meldt in het jaarverslag dat eind vorig jaar nog ruim 13 miljoen euro op verlopen ov-kaarten stond. Een jaar eerder was dat nog ruim 18 miljoen euro. Het betreft het saldo op ov-chipkaarten die langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Volgens de onderneming vroegen meer dan 15.000 kaarthouders hun saldo terug via de onlineadvertentie van de campagne 'Heel Holland Checkt'. Ov-bedrijven konden de campagne ondersteunen met advertenties in hun bussen, trams en metro's of op hun eigen website.