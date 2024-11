Restaurantketen TGI Fridays vraagt uitstel van betaling aan

DALLAS (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse bar- en grillrestaurantketen TGI Fridays heeft in de Verenigde Staten een soort uitstel van betaling aangevraagd. De restaurantketen, die ook vestigingen had in Nederland, heeft er last van dat consumenten steeds meer op hun uitgaven letten. Ook de concurrentie met ketens die sneller eten serveren zorgt voor problemen bij TGI Fridays.

De keten meldt zaterdag een zogeheten Chapter 11-procedure te hebben aangevraagd in de staat Texas. Daarmee kunnen bedrijven die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen wel actief blijven, terwijl ze werken aan een doorstart. De keten geeft in de aanvraag aan tussen de 100 en 500 miljoen dollar schuld te hebben.

De naam van het restaurant staat voor Thank Goodness It's Friday. TGI Fridays heeft het uitstel van betaling aangevraagd voor de 39 restaurants in de VS die het zelf uitbaat. Vestigingen van franchisenemers vallen niet onder de procedure. TGI Fridays had ook restaurants in Utrecht en Rotterdam, maar die zijn eerder dit jaar failliet verklaard.