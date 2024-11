Truckers vrij na dodelijk ongeluk A4, onderzoek gaat door

WOENSDRECHT (ANP) - De twee vrachtwagenchauffeurs die vrijdag waren aangehouden na een dodelijk ongeluk op de A4 in Noord-Brabant zijn vrijgelaten. Ze hebben bij de politie een verklaring afgelegd. Het onderzoek gaat door, maar volgens de politie is het "voor het vervolgonderzoek niet nodig dat zij langer vast blijven zitten".

Het ongeluk gebeurde bij Woensdrecht. Een vrouw van 45 en een man van 34 uit het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland kwamen om het leven. Een man van 19 raakte gewond. De drie mensen zaten in een auto die tegen een van de vrachtwagens botste. De politie had eerder gemeld dat de omgekomen man 35 jaar oud was, maar corrigeerde dit zaterdag.

Volgens de politie gaat het onderzoek naar wat er precies is gebeurd "nog enige tijd duren".