Dubbelspecialist Koolhof bereikt finale tennistoernooi Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof heeft samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic de finale bereikt op het masterstoernooi van Parijs. De Nederlander, die aan het einde van dit seizoen stopt, was met Mektic in twee sets te sterk voor Neal Skupski, de Brit met wie hij vorig jaar de titel op Wimbledon veroverde, en de Nieuw-Zeelander Michael Venus: 6-2 6-4.

Koolhof is al zeker van deelname aan de ATP Finals in Turijn, waar vanaf 10 november de beste acht koppels van het jaar in actie komen. Samen met Mektic won hij dat prestigieuze toernooi in 2020. De week na de ATP Finals doet de Gelderlander nog mee aan de kwartfinale van de Davis Cup Finals tegen Spanje in Málaga.