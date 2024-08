Resultaten Aegon en laadpalenmaker Alfen centraal op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van Aegon en Alfen. Verzekeraar Aegon leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 65 miljoen euro. Dat kwam doordat het concern waarde moest afboeken op zijn beleggingen. Ook het bedrijfsresultaat nam af, mede door ongunstige sterftecijfers bij de levensverzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten. Aegon zag de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de VS wel stijgen. Ook in Brazilië nam de verkoop van levensverzekeringen toe. De verzekeraar keert daarnaast meer dividend uit.

Alfen waarschuwde niet aan de afspraken met de bank te kunnen voldoen, door tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft en minder gunstige vooruitzichten. De bank ziet dit echter tijdelijk door de vingers, om de producent van laadpalen de tijd te geven om orde op zaken te stellen.

Alfen waarschuwde eind juni al voor lagere resultaten dit jaar, waarna het bedrijf bijna de helft van zijn beurswaarde verloor. De winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen en ook de omzet in het eerste halfjaar vielen nu echter hoger uit dan kenners hadden verwacht.

Renteverlaging

De AEX-index lijkt vrijwel vlak te gaan beginnen. Beleggers reageren nog op de notulen van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen van de rentevergadering in juli bleek dat een meerderheid van de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank voor een renteverlaging in september is. Daarnaast wordt uitgekeken naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar Fed-president Jerome Powell vrijdag een toespraak houdt.

Ook Van Lanschot Kempen opende de boeken. De vermogensbeheerder zag de winst in de eerste zes maanden van het jaar stevig stijgen, dankzij een sterke instroom in het beheerd vermogen. Topman Maarten Edixhoven sprak van een zeer sterke eerste jaarhelft. Klanten gingen volgens hem meer beleggen en dit droeg bij aan de sterke instroom van het vermogen dat door de bank wordt beheerd.

Japanse bedrijvigheid

De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent in de plus, na een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Japanse economie in augustus. De Kospi in Seoul won 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank hield de rente zoals verwacht onveranderd.

De euro was 1,1143 dollar waard, tegen 1,1138 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 71,81 dollar. De prijs van Brentolie daalde een fractie tot 76,03 dollar per vat.