Privacygroep dient klacht in tegen Europees Parlement om datalek

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Oostenrijkse privacyactiegroep noyb heeft twee klachten ingediend bij de Europese datatoezichthouder over het Europees Parlement. Volgens noyb heeft het Europees Parlement onvoldoende gedaan om persoonsgegevens van eigen werknemers te beschermen. Aanleiding voor de klachten, ingediend namens vier medewerkers, is een datalek in het wervingsplatform van het parlement.

Het wervingsplatform bevatte onder meer paspoortgegevens, strafbladen en huwelijksakten van ruim 8000 medewerkers. Het Europees Parlement heeft het personeel in mei over het lek geïnformeerd. Maar volgens noyb, wat staat voor None Of Your Business, bleef het datalek lang onder de radar. Bovendien is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak was, aldus de privacygroep.

Noyb stelt dat het Europees Parlement de Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) niet naleeft. Dat betekent dat de Europese datawaakhond naleving zou moeten afdwingen, zo nodig met een boete, aldus de privacyactiegroep.