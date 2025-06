Reuters: China geeft exportvergunningen voor zeldzame aardmetalen

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft tijdelijke exportvergunningen verleend aan leveranciers van zeldzame aardmetalen van de drie grootste Amerikaanse autofabrikanten. Dit meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het land stelde begin april exportbeperkingen in op zeldzame aardmetalen en magneten vanwege de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Door de beperkingen begint de toeleveringsketen verstoord te raken.

Het gaat volgens een van de bronnen om toeleveranciers van Ford, General Motors (GM) en het Amerikaans-Europese Stellantis, waaronder bijvoorbeeld Jeep valt. De leveranciers zouden enkele exportvergunningen hebben gekregen, waarvan zeker een deel zes maanden geldig is.

Reuters meldt dat niet duidelijk is voor welke hoeveelheden of producten licenties zijn verleend en of dit mogelijk betekent dat China de vergunningverlening wil versoepelen. China is wereldwijd de belangrijkste leverancier van zeldzame aardmetalen, die worden gebruikt voor auto's en veel andere goederen.