Reuters: China koopt minstens 10 ladingen Amerikaanse sojabonen

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 6:08
anp261125042 1
BEIJING/SINGAPORE (ANP/RTR) - China heeft minstens tien ladingen Amerikaanse sojabonen gekocht in contracten die sinds dinsdag zijn getekend. Dat meldt persbureau Reuters op basis van twee handelaren met kennis van de deals. Dit versterkt de piek in Chinese aankopen van Amerikaanse goederen na de recente dooi in de handelsbetrekkingen tussen de VS en China.
Alle ladingen zijn gepland voor verzending in januari vanuit Amerikaanse terminals aan de Mexicaanse Golfkust en havens in het noordwesten van de Stille Oceaan, aldus de bronnen.
De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat hij de Chinese president Xi Jinping tijdens een telefoongesprek op maandag had aangespoord de aankopen van Amerikaanse goederen door Beijing te versnellen en te verhogen. De Chinese leider had "min of meer ingestemd", aldus Trump.
