Je kunt nu door de inbox van Jeffrey Epstein scrollen alsof het jouw Gmail is

De programmeurs Luke Igel en Riley Walz bouwden in één nacht een website die de gelekte emails van Jeffrey Epstein laat zien alsof je door zijn inbox scrolt. Het project heet Jmail en maakt ruim twintigduizend berichten ineens een stuk toegankelijker dan de saaie stapel PDF's die het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden eerder deze maand vrijgaf.

De makers kopieerden Gmail tot in de kleinste details. Dat deden ze naar eigen zeggen om de mails toegankelijker te maken. "De emails waren gewoon zo moeilijk om te lezen”, legt Igel uit aan techsite Wired. "Het zou veel schokkender zijn als je echte screenshots van de echte inbox zou zien."

Met behulp van AI zetten ze de gescande documenten om naar tekst. Typ een naam van een persoon, zoals Trump, en je krijgt direct alle gesprekken waarin die vermeld wordt. Elke mail koppelt terug naar het officiële overheidsdocument, zodat je kunt verifiëren dat het echt is.

“Kan Trump neerhalen”

En wat blijkt uit die inbox? Tussen de berichten zitten flink wat details. In 2011 schreef Epstein aan Ghislaine Maxwell dat Trump "uren in mijn huis heeft doorgebracht". Er zou toen ook een persoon aanwezig zijn geweest die volgens onderzoekers een slachtoffer was. In een latere email beweerde Epstein "degene te zijn die Trump omlaag kan halen."

Ook de Britse prins Andrew duikt op in gesprekken. Hij schrijft: "We zitten hier samen in." De correspondentie omvat verder berichten met bekende namen als Steve Bannon en oud-minister van Financiën Larry Summers.