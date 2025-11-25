Koffie staat in de schijf van vijf: "Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker"

De gezondheidsvoordelen van koffie zijn inmiddels zo goed bewezen dat ons bakkie troost is opgenomen in de schijf van vijf van het Voedingscentrum. Met andere woorden: het is gezonder om wel dan geen koffie te drinken.

Volgens het Voedingscentrum kun je beter niet meer dan vijf koppen gefilterde koffie per dag nemen. "Onderzoek toont aan dat drie à vier koppen koffie per dag gezondheidsvoordelen oplevert", zegt voedingswetenschapper Ellen Kampman, hoogleraar voeding aan de Wageningen Universiteit tegen RTL Nieuws. "Dat vermindert het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker. Maar zoals bij alles geldt dat je het niet moet opdrijven."

Het is een misverstand dat koffie vochtafdrijvend werkt, zoals bijvoorbeeld alcohol. "Het draagt juist bij aan je vochtinname. Als je niet merkt dat je er last van krijgt, is het prima. Maar kies het liefst voor filterkoffie of koffiepads."

Pas op met cafestol

Want drink je ongefilterde koffie dan krijg je te veel cafestol binnen. Dit stofje verhoogt het slechte LDL-cholesterol. "LDL-cholesterol kan blijven plakken aan de binnenkant van je bloedvaten en zo hart- en vaatziekten veroorzaken. Het gaat bij koffie om beperkte hoeveelheden, maar de minste cafestol zit in koffie die is gezet met een ouderwets papieren filter. Dan filter je de schadelijke stoffen eruit. In koffie uit een bonenautomaat, cafetière of koppiecups zit meer cafestol", aldus Kampman.

"De koffie die het minst goed voor je is, is koffie waarbij na het drinken zwarte korrels achterblijven in je kopje omdat er geen filter is gebruikt. Als je die toch graag drinkt, drink die dan in beperkte hoeveelheid."

Het is trouwens ook een fabeltje dat koffie verslavend is. "Koffie is niet verslavend, zoals alcohol of tabak. Mensen die klagen over hoofdpijn 'omdat ze geen koffie hebben gedronken', hebben waarschijnlijk last van een vochttekort. Als je een dagje geen koffie drinkt, is er namelijk kans dat je sowieso minder hebt gedronken. Dáár krijg je hoofdpijn van."