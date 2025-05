Reuters: Chinese delegatie vertrekt van handelsoverleg met VS

GENÈVE (ANP/RTR) - De Chinese delegatie is vertrokken van het handelsoverleg met de Verenigde Staten in het Zwitserse Genève. Dat melden ooggetuigen aan persbureau Reuters. Eerder op de dag waren die onderhandelingen juist formeel begonnen. Het is niet bekend wat de reden is dat de Chinezen zijn vertrokken, aldus Reuters.

De Chinese afvaardiging wordt geleid door vicepremier He Lifeng en de Amerikaanse delegatie door minister van Financiën Scott Bessent. Ook handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer is aanwezig. De locatie van de gesprekken is geheimgehouden, maar volgens Reuters gaat het om een private residentie in een buitenwijk van Genève. Daar stonden veel politieauto's.

Het is het eerste overleg tussen de economische grootmachten sinds president Donald Trump een handelsoorlog met China ontketende. De VS hebben heffingen van 145 procent op de meeste Chinese goederen opgelegd en Beijing heeft teruggeslagen met heffingen van 125 procent op Amerikaanse producten.

Onderlinge spanningen

Reuters meldde iets later dat ook leden van de Amerikaanse delegatie zijn vertrokken. Er wordt niet verwacht dat de twee partijen al tot een volledig handelsakkoord zullen komen. Maar mogelijk kunnen de onderlinge spanningen wel worden verminderd.

De Zwitserse minister van Economische Zaken Guy Parmelin had vrijdag voorafgaand aan het overleg een ontmoeting met de delegaties. Hij zei dat het feit dat er gepraat wordt al een succes is en dat de gesprekken mogelijk zelfs tot maandag kunnen voortduren. De Amerikaans-Chinese ontmoeting kwam mede tot stand door bemiddeling van de Zwitsers.