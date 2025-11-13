Reuters: klanten Nexperia werken met bedrijf aan noodoplossing

AMSTERDAM (ANP) - Klanten van het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia werken samen met het bedrijf aan een noodoplossing om het conflict tussen de in Europa gevestigde tak en de fabriek van het bedrijf in China te omzeilen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Nexperia produceert in Europa wafers, de schijven waarvan chips worden gemaakt, die vervolgens naar de fabriek in Dongguan worden gestuurd, waar ze worden gesneden en verpakt. Door het conflict zijn de banden tussen het Europese en Chinese deel van het bedrijf echter tijdelijk doorgesneden.

Volgens Reuters werken sommige klanten nu samen met Nexperia Europa om de wafers direct van de fabriek in Hamburg te kopen, ze afzonderlijk naar China te vervoeren en daar de fabriek in Dongguan in te schakelen voor de uiteindelijke verpakking. Deze tijdelijke oplossing zou voornamelijk in de Europese auto-industrie, die de producten van Nexperia veel gebruikt, voor enige verlichting kunnen zorgen.

Problemen

De problemen bij Nexperia ontstonden nadat Nederland de onderneming onder curatele had gesteld uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech activiteiten en kennis zou weghalen uit Europa. China reageerde door de exporten van Nexperia vanuit het Aziatische land te verbieden.

Beijing staat inmiddels wel weer exporten toe, maar de levering aan alle klanten lijkt nog niet hervat. Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) stuurt volgende week een delegatie van hoge ambtenaren naar China om te praten over een oplossing.

Een woordvoerder van Nexperia zei tegen Reuters dat het bedrijf er alles aan doet om klanten te ondersteunen, zonder in te gaan op specifieke plannen. Wingtech weigerde commentaar te geven.