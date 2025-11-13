Ubisoft stelt op het laatste moment plots financiële cijfers uit

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Gameontwikkelaar Ubisoft heeft donderdag de ongebruikelijke beslissing genomen de publicatie van zijn financiële resultaten uit te stellen op de dag dat deze eigenlijk zouden worden vrijgegeven. Het bedrijf heeft ook verzocht de handel in zijn aandelen stop te zetten.

Het Franse bedrijf achter onder meer Assassin's Creed-spellen liet weten dat het de resultaten "in de komende dagen" zal publiceren, zonder verdere details te geven. Ubisoft heeft tegelijkertijd beursuitbater Euronext gevraagd de handel in zijn aandelen en obligaties in Parijs op te schorten totdat de cijfers zijn gepubliceerd. Onduidelijk is wat er precies aan de hand is.

Vorig jaar stelde Ubisoft de release van Assassin's Creed Shadows nog uit om verbeteringen aan te brengen, nadat een Star Wars-game van het bedrijf om technische problemen minder in de smaak viel bij het grote publiek. Ubisoft was de laatste tijd ook bezig met een reorganisatie. Er zijn verschillende studio's gesloten en veel banen geschrapt.